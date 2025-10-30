В рамках рабочей поездки в Италию министр культуры и информации РК Аида Балаева вручила государственную награду "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ("Заслуженный деятель Казахстана") известной оперной певице Марии Мудряк, передает BAQ.KZ.

Выпускница Миланской консерватории имени Джузеппе Верди, Мария Мудряк сегодня выступает на ведущих оперных сценах мира и входит в топ-10 лучших сопрано планеты по версии международных музыкальных критиков.

"Для меня большая честь получить признание моей родины – Казахстана. Я очень благодарна нашему Президенту. В моей судьбе он сыграл очень важную роль. Когда мне было девять лет и я уезжала в Италию, у меня возникли сложности. Тогда Касым-Жомарт Кемелевич, будучи министром иностранных дел, помог найти решение, и мне разрешили учиться в Италии", — рассказала певица.

Мария Мудряк подчеркнула, что нынешний год стал особенным в её творческой биографии — исполняется 28 лет с начала её профессиональной карьеры. Она отметила, что с гордостью представляет Казахстан на мировой сцене и намерена продолжать прославлять страну своим творчеством.

В рамках поездки в Рим Аида Балаева также провела встречи с представителями итальянских культурных организаций. Министр отметила, что казахстанско-итальянское сотрудничество в сфере культуры активно развивается, и особое значение приобретает расширение культурного диалога между двумя странами.

"Сегодня мы наблюдаем активное культурное сближение, которое способствует взаимному уважению и интересу к национальным традициям. Как отметили президенты наших стран, задача — углублять сотрудничество во всех сферах культуры. Мы планируем провести ряд мероприятий, которые помогут итальянцам ближе узнать казахстанцев", — сказала Аида Балаева.

Министр сообщила, что с 24 по 26 ноября в Италии пройдут "Дни казахстанского кино", где будут представлены новинки и классика отечественного кинематографа.

Во время встреч обсуждались перспективы сотрудничества в сфере креативных индустрий, ювелирного искусства, кинопроизводства, анимации и архитектуры.

Кроме того, Аида Балаева посетила Центральный институт реставрации — одно из старейших научных учреждений Европы, основанное в 1939 году. Институт является ведущим центром Италии по сохранению и реставрации культурного наследия. Ранее между ним и Национальным музеем Республики Казахстан был подписан Меморандум о взаимопонимании.