Казахстанская оперная певица Айгерим Алтынбек одержала историческую победу на XI Международном оперном конкурсе CLIP 2025, став абсолютным триумфатором одного из самых престижных вокальных состязаний Европы, передает BAQ.KZ.

Местом музыкального торжества вновь стал живописный итальянский Портофино — но в этом году главным героем сцены оказалась молодая артистка из Центральной Азии.

Айгерим не просто получила первую премию. Она взяла все ключевые награды конкурса: приз зрительских симпатий Emotion Prize, награду за лучший женский голос, а также специальный приз музыкального критика и арт-директора конкурса Карло Майера. Этот беспрецедентный успех впервые в истории конкурса достался представительнице Центральной Азии.

"За всю историю конкурса она была первой в рейтинге у всех членов жюри с самого начала. Это редчайший случай, который лишь подтверждает: публика была абсолютно права, отдав ей Emotion Prize", — отметил председатель жюри, известный оперный менеджер и директор Ла Скала Доминик Мейер.

CLIP 2025 собрал более 200 заявок от молодых вокалистов со всего мира. В финал прошли лишь 10 исполнителей, которых ждал гала-концерт с оркестром Teatro Carlo Felice прямо на центральной площади Портофино. Но именно голос Айгерим покорил сердца жюри, публики и музыкальных критиков.

Особое признание певице также выразил Фонд Ибаньеса-Аткинсона (Чили), вручивший ей приз за лучший женский голос. Эта организация впервые поддержала неевропейскую исполнительницу, предоставив Айгерим профессиональную рекомендацию и приглашение к сотрудничеству с ведущими оперными театрами Латинской Америки.

Эта победа стала не просто личным достижением Айгерим Алтынбек, но и прорывом для всей казахстанской культуры. Она продемонстрировала высокий уровень вокальной школы страны и её способность уверенно конкурировать на ведущих международных сценах.

Напомним, Concorso Lirico Internazionale di Portofino (CLIP) — престижный ежегодный конкурс, где молодые таланты оценивают представители таких театров, как Венская опера, Ла Скала, Метрополитен и Театр Елисейских Полей.

Министерство культуры и информации РК поздравило Айгерим с победой, назвав её выступление поводом для национальной гордости и "свидетельством того, что Казахстан уверенно заявляет о себе на мировой культурной арене".