Казахстанская певица Yenlik случайно засняла Максима Галкина на видео в Нью-Йорке
Дочь артиста обратила внимание на происходящее и наблюдала за певицей.
Сегодня 2026, 17:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 17:09Сегодня 2026, 17:09
123Фото: digitalbusiness.kz
Казахстанская певица Yenlik опубликовала в соцсетях видео, снятое на Times Square, которое неожиданно привлекло внимание пользователей, передает BAQ.KZ.
На кадрах артистка танцует на фоне оживленной улицы, однако внимательные зрители заметили в ролике Максим Галкин. Шоумен оказался позади вместе со своей дочерью Лизой.
Судя по реакции девочки, она обратила внимание на происходящее и наблюдала за танцем, в то время как сама певица, по всей видимости, не заметила присутствия известных прохожих.
Позже Yenlik с юмором прокомментировала ситуацию, признавшись, что не заметила Галкина во время съемки.
«Я была так увлечена, что не заметила рядом Максима Галкина», — написала она.
Самое читаемое