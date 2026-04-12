  • Казахстанская певица Yenlik случайно засняла Максима Галкина на видео в Нью-Йорке

Казахстанская певица Yenlik случайно засняла Максима Галкина на видео в Нью-Йорке

Дочь артиста обратила внимание на происходящее и наблюдала за певицей.

Сегодня 2026, 17:09
digitalbusiness.kz Сегодня 2026, 17:09
Сегодня 2026, 17:09
Фото: digitalbusiness.kz

Казахстанская певица Yenlik опубликовала в соцсетях видео, снятое на Times Square, которое неожиданно привлекло внимание пользователей, передает BAQ.KZ.

На кадрах артистка танцует на фоне оживленной улицы, однако внимательные зрители заметили в ролике Максим Галкин. Шоумен оказался позади вместе со своей дочерью Лизой.

Судя по реакции девочки, она обратила внимание на происходящее и наблюдала за танцем, в то время как сама певица, по всей видимости, не заметила присутствия известных прохожих.

Позже Yenlik с юмором прокомментировала ситуацию, признавшись, что не заметила Галкина во время съемки.

«Я была так увлечена, что не заметила рядом Максима Галкина», — написала она.

 
 
 
 
 
