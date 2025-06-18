Первый контейнерный поезд с казахстанской пшеницей прибыл в китайский порт Ляньюньган — откуда зерно будет морем доставлено во Вьетнам, передает BAQ.KZ.

Состав из 62 контейнеров перевёз 1,7 тыс. тонн высококачественной пшеницы, сформированной на хлебоприёмных предприятиях Акмолинской области. Всего в рамках контракта планируется экспортировать около 15 тыс. тонн зерна. После перегрузки на суда пшеница прибудет во вьетнамский порт Хайфон.

Как отмечает Центральное телевидение Китая, для транзита используется принцип "один контейнер — один сервис". Это означает, что зерно движется в одном контейнере без перефасовки — от места отправки в Казахстане до конечной точки. Переход с железной дороги на морской транспорт занял всего один час благодаря "зелёному коридору" с упрощённым оформлением.

По словам генерального директора Китайско-Казахстанской логистической базы в Ляньюньгане Гэ Хэнсюэ, благодаря поддержке со стороны таможенных, портовых и железнодорожных структур, эффективность обработки грузов в порту выросла на 70%.

Председатель правления АО "НК "Продкорпорация" Асылхан Джувашев отметил, что новые маршруты позволяют аграриям Казахстана выходить на перспективные рынки.

"Инфраструктура, созданная совместно с китайскими партнёрами, уже приносит реальные результаты — в виде устойчивых и ускоренных поставок. Это важный шаг для всего экспортного потенциала страны", - сказал он.

С начала года Продкорпорация экспортировала 196 тыс. тонн зерна, включая поставки в страны Северной Африки, Иран и Юго-Восточную Азию.