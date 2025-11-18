Национальный зерновой оператор Казахстана успешно поставил пилотную партию пшеницы объемом 1000 тонн своему армянскому партнеру. Экспорт прошел в рамках контракта, заключенного в октябре 2025 года, передает BAQ.KZ.

Для первой поставки Продкорпорация предложила пшеницу разного качества, включая высокобелковую hi-pro с клейковиной 27–28%, однако заказчик выбрал пшеницу 4-го класса. Партия зерна была отправлена по новому железнодорожному маршруту из Казахстана в Армению транзитом через Россию, Азербайджан и Грузию, протестировав тем самым эффективный логистический путь.

Действующие меры поддержки экспорта, в том числе субсидии на транспортные расходы, позволили снизить стоимость логистики для армянских потребителей.

По словам представителя ООО "Баграмян" Артака Шатворяна, качество поставленной казахстанской пшеницы превзошло ожидания заказчика: показатели натуры, протеина и числа падения позволили использовать зерно не только для кормовых целей, но и для хлебопечения.

Несмотря на выбор пшеницы 4 класса, экспортная партия имела улучшенные характеристики: число падения — 235–334 секунды, натура — 775 г/л, содержание протеина — 12,8%, клейковины — 20%, что подтверждает высокие хлебопекарные свойства казахстанского зерна.

АО "НК "Продкорпорация" отмечает, что может поставлять зерно различных классов — от твердой и мягкой пшеницы 3-го и 4-го классов до низкоклассного зерна, в зависимости от потребностей заказчика. Казахстанская пшеница традиционно ценится зарубежными покупателями за качество и хлебопекарные свойства, что делает её востребованным экспортным продуктом.