С 9 по 13 сентября в городе Хернинг (Дания) пройдет IX Европейский чемпионат по профессиональному мастерству — EuroSkills Herning 2025, передает BAQ.KZ.

В этом престижном соревновании Европы примет участие и национальная сборная Республики Казахстан.

EuroSkills — часть глобального движения WorldSkills, направленного на повышение престижа рабочих профессий и развитие технического и профессионального образования. В этом году чемпионат соберет 597 участников из 32 стран, которых будут сопровождать 528 экспертов. Участники продемонстрируют свои навыки и таланты в 38 компетенциях — от высоких технологий и инженерии до сервиса, кулинарии и индустрии красоты.

Казахстанская команда будет представлена 59 участниками. В состав сборной входят конкурсанты, эксперты, официальные делегаты и тим-лидеры. Молодые профессионалы из Казахстана покажут своё мастерство в 25 компетенциях, охватывающих ключевые отрасли экономики и самые востребованные профессии.

Выступление национальной команды на EuroSkills Herning 2025 станет важным шагом в развитии системы технического и профессионального образования в стране, расширении международного сотрудничества и продвижении позитивного имиджа Казахстана на европейской арене. Участие в чемпионате — это не только шанс для молодых специалистов продемонстрировать свои таланты, но и возможность для всей страны подтвердить высокий уровень подготовки кадров и стремление к инновационному будущему.