В индийском Ахмедабаде завершился матч за третье место чемпионата Азии по водным видам спорта среди женщин. В решающей встрече за бронзовые медали сборная Казахстана встретилась с командой Таиланда, передает BAQ.KZ.

Основное время поединка завершилось вничью - 6:6, и судьбу наград решила серия пенальти. В напряжённой концовке сильнее оказались казахстанские ватерполистки, победив со счётом 3:2. Итог - 9:8 в пользу Казахстана.

Эта победа принесла нашей сборной бронзовые медали чемпионата Азии.

Отмечается, что сегодня, 11 октября, за третье место поборется и мужская сборная Казахстана, которой предстоит матч против команды Японии.