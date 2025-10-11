  • 12 Октября, 01:00

Казахстанская сборная завоевала бронзу чемпионата Азии по водному поло

Казахстанки обыграли Таиланд в драматичной серии пенальти.

Вчера, 23:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Вчера, 23:45
Вчера, 23:45
127
Фото: НОК РК

В индийском Ахмедабаде завершился матч за третье место чемпионата Азии по водным видам спорта среди женщин. В решающей встрече за бронзовые медали сборная Казахстана встретилась с командой Таиланда, передает BAQ.KZ.

Основное время поединка завершилось вничью - 6:6, и судьбу наград решила серия пенальти. В напряжённой концовке сильнее оказались казахстанские ватерполистки, победив со счётом 3:2. Итог - 9:8 в пользу Казахстана.

Эта победа принесла нашей сборной бронзовые медали чемпионата Азии.

Отмечается, что сегодня, 11 октября, за третье место поборется и мужская сборная Казахстана, которой предстоит матч против команды Японии.

Самое читаемое

Наверх