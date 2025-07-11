Казахстанская шахматистка сотворила сенсацию, выбив чемпионку мира
Меруерт Камалиденова сотворила фурор на Кубке мира по шахматам
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На женском чемпионате мира по шахматам, проходящем в Батуми (Грузия), казахстанка Меруерт Камалиденова одержала громкую победу над действующей чемпионкой мира Александрой Горячкиной, передает BAQ.KZ.
Камалиденова, занимающая 59-е место в мировом рейтинге, встретилась с Горячкиной (6-я в рейтинге) в 1/32 финала и одолела именитую соперницу по итогам двух партий в классическом формате.
Теперь спортсменка из Астаны продолжит участие в турнире, следующую партию она сыграет черными фигурами.
Это достижение уже называют историческим для казахстанских шахмат. Соревнования проходят с 2021 года, и лучшим результатом до этого была четвертьфинальная стадия, до которой дошла Динара Садуакасова — тогда она уступила той самой Горячкиной.
В турнире участвуют 107 шахматисток со всего мира, каждая пара играет по две партии с классическим контролем, при ничьей проводится тай-брейк.
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