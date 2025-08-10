Казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик рассказала о том, что впервые стала мамой, передает BAQ.KZ.

Абдумалик опубликовала трогательные фотографии, сделанные во время беременности.

"Когда ты был у меня под сердцем, я успела полюбить тебя ещё до нашей встречи", - написала шахматистка.

Пользователи Instagram оставили в комментариях под постом сотни поздравлений и добрых пожеланий.