Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик стала мамой

Спортсменка поделилась этой новостью в Instagram.

Фото: Instagram.com

Казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик рассказала о том, что впервые стала мамой, передает BAQ.KZ.

Абдумалик опубликовала трогательные фотографии, сделанные во время беременности.

"Когда ты был у меня под сердцем, я успела полюбить тебя ещё до нашей встречи", - написала шахматистка.

Пользователи Instagram оставили в комментариях под постом сотни поздравлений и добрых пожеланий.

 
 
 
 
 
