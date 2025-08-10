Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик стала мамой
Спортсменка поделилась этой новостью в Instagram.
Казахстанская шахматистка и международный гроссмейстер Жансая Абдумалик рассказала о том, что впервые стала мамой, передает BAQ.KZ.
Абдумалик опубликовала трогательные фотографии, сделанные во время беременности.
"Когда ты был у меня под сердцем, я успела полюбить тебя ещё до нашей встречи", - написала шахматистка.
Пользователи Instagram оставили в комментариях под постом сотни поздравлений и добрых пожеланий.
