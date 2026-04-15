Казахстанская сотрудница СОБР выиграла золото чемпионата Азии по поясной борьбе
Она выступала в весовой категории свыше 75 кг.
Вчера 2026, 23:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Департамент полиции Кызылординской области
Проявила себя представительница Казахстана — инспектор СОБР департамента полиции Кызылординской области Арайлым Оразбай, передает BAQ.kz.
В Бишкеке прошёл крупный международный турнир по поясной борьбе, в котором приняли участие более 150 спортсменов из 12 стран.
На пути к финалу казахстанская спортсменка уверенно победила соперниц из Кыргызстана, Ирана и Японии. В решающей схватке она встретилась с представительницей Узбекистана и одержала победу со счётом 3:1.
Эта победа принесла Арайлым Оразбай второе золото чемпионата Азии, подтвердив её статус одной из сильнейших спортсменок в своём виде спорта.
Спортсменка клуба ARLAN продолжит выступления на республиканских и международных аренах, представляя Казахстан и систему органов внутренних дел на высоком уровне.
