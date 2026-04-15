Проявила себя представительница Казахстана — инспектор СОБР департамента полиции Кызылординской области Арайлым Оразбай, передает BAQ.kz.

В Бишкеке прошёл крупный международный турнир по поясной борьбе, в котором приняли участие более 150 спортсменов из 12 стран.

На пути к финалу казахстанская спортсменка уверенно победила соперниц из Кыргызстана, Ирана и Японии. В решающей схватке она встретилась с представительницей Узбекистана и одержала победу со счётом 3:1.

Она выступала в весовой категории свыше 75 кг.

Эта победа принесла Арайлым Оразбай второе золото чемпионата Азии, подтвердив её статус одной из сильнейших спортсменок в своём виде спорта.

Спортсменка клуба ARLAN продолжит выступления на республиканских и международных аренах, представляя Казахстан и систему органов внутренних дел на высоком уровне.