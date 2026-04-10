Казахстанская спортсменка Тыныс Дубек уступила в полуфинале чемпионата Азии по женской борьбе, который проходит в Бишкеке, передает BAQ.KZ.

В схватке за выход в финал в весовой категории до 62 килограммов казахстанка встретилась с представительницей Северной Кореи Хён Гён Мун. Поединок завершился досрочной победой соперницы со счетом 11:0.

Несмотря на поражение, Тыныс Дубек продолжит борьбу за медаль. 10 апреля она выйдет на ковер в поединке за бронзовую награду континентального первенства.

