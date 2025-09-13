Казахстанская спортсменка завоевала бронзу на чемпионате мира по боксу
В полуфинале Виктория Графеева встретилась с представительницей Бразилии Ребекой Де Лимой Сантос.
Сегодня, 00:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:34Сегодня, 00:34
92Фото: НОК РК
Казахстанская спортсменка Виктория Графеева завершила выступление на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле с бронзовой медалью, передает BAQ.KZ.
В полуфинале весовой категории до 60 килограммов Графеева встретилась с представительницей Бразилии Ребекой Де Лимой Сантос. Поединок получился напряжённым и завершился раздельным решением судей - 4:1 в пользу бразильской спортсменки.
Несмотря на поражение, казахстанка вошла в число призёров мирового первенства, обеспечив себе бронзу и став одной из лучших в своей категории.
Самое читаемое
- "Запах Астаны" хотели вручить Дженнифер Лопес в Казахстане
- Сельчанин в Жамбылской области неоднократно насиловал племянницу в своем доме
- Стартовали съемки международного музыкального шоу Димаша Кудайбергена
- Рыбакина вернулась в Алматы и встретилась с болельщиками
- В Мангистауской области в крупной аварии погибли 10 человек