Казахстанская спортсменка Виктория Графеева завершила выступление на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле с бронзовой медалью, передает BAQ.KZ.

В полуфинале весовой категории до 60 килограммов Графеева встретилась с представительницей Бразилии Ребекой Де Лимой Сантос. Поединок получился напряжённым и завершился раздельным решением судей - 4:1 в пользу бразильской спортсменки.

Несмотря на поражение, казахстанка вошла в число призёров мирового первенства, обеспечив себе бронзу и став одной из лучших в своей категории.