Казахстанская стюардесса заболела в Кувейте и перестала узнавать близких: ответ МИД
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская стюардесса проходит лечение в Кувейте. Министерство иностранных дел держит ситуацию на контроле и оказывает ее семье консульскую помощь.
25-летней бортпроводнице, которая попала в больницу в Кувейте с неизвестным заболеванием, помогают казахстанские дипломаты. Об этом Министерство иностранных дел сообщило в ответ на запрос BAQ.KZ.
«Казахстанские дипломаты находятся в постоянном контакте с родственниками гражданки и лечащими врачами. Оказывается необходимая консульско-правовая помощь. Ситуация находится на контроле МИД РК», – говорится в ответе министерства.
Самочувствие девушки резко ухудшилось после рейса из Непала в Кувейт. По данным пользователя соцсетей Кайрата Бермуханова, после этого рейса у других членов экипажа тоже поднялась температура и болела голова.
Сначала бортпроводница два дня провела в реанимации, и сообщалось, что ее состояние улучшилось. Но через несколько дней ей снова стало хуже. Девушка перестала понимать, что происходит вокруг, и даже не узнавала близких.
После этого вмешались казахстанские дипломаты и помогли снова положить ее в медицинское учреждение Кувейта.
Врачи рассматривают несколько версий. Точная причина болезни и окончательный диагноз пока не названы.
Самое читаемое
- Трамп, Путин и Си Цзиньпин проведут трёхстороннюю встречу в Китае
- Развод сооснователя Nvidia может обойтись ему более чем в $70 млрд
- Microsoft назвала причину масштабного сбоя своих сервисов
- Три пары близнецов появились на свет за два дня в Мангистау
- Казахстан запустил уникальный для Центральной Азии комплекс лечения рака