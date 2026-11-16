Казахстанская стюардесса заболела в Кувейте и перестала узнавать близких: ответ МИД

Казахстанская стюардесса проходит лечение в Кувейте. Министерство иностранных дел держит ситуацию на контроле и оказывает ее семье консульскую помощь.

25-летней бортпроводнице, которая попала в больницу в Кувейте с неизвестным заболеванием, помогают казахстанские дипломаты. Об этом Министерство иностранных дел сообщило в ответ на запрос BAQ.KZ.

«Казахстанские дипломаты находятся в постоянном контакте с родственниками гражданки и лечащими врачами. Оказывается необходимая консульско-правовая помощь. Ситуация находится на контроле МИД РК», – говорится в ответе министерства.

Самочувствие девушки резко ухудшилось после рейса из Непала в Кувейт. По данным пользователя соцсетей Кайрата Бермуханова, после этого рейса у других членов экипажа тоже поднялась температура и болела голова.

Сначала бортпроводница два дня провела в реанимации, и сообщалось, что ее состояние улучшилось. Но через несколько дней ей снова стало хуже. Девушка перестала понимать, что происходит вокруг, и даже не узнавала близких.

После этого вмешались казахстанские дипломаты и помогли снова положить ее в медицинское учреждение Кувейта.

Врачи рассматривают несколько версий. Точная причина болезни и окончательный диагноз пока не названы.