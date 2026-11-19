Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева уверенно пробилась в полуфинал турнира серии WTA 125 в чилийском городе Колина. Вместе со словенкой Вероникой Эрьявец она не оставила шансов соперницам в четвертьфинале, передаёт BAQ.KZ.

Казахстанско-словенский дуэт встретился с Ипек Оз из Турции и Деспиной Папамихаил из Греции.

Матч завершился убедительной победой Куламбаевой и Эрьявец – 6:0, 6:2. В первом сете они не отдали соперницам ни одного гейма, а во втором позволили выиграть лишь два.

Теперь теннисистки продолжат борьбу за выход в финал.

Отметим, что Куламбаева и Эрьявец уже добивались совместного успеха: ранее они стали победительницами турнира в Колумбии.