Казахстанская теннисистка разгромила соперниц и вышла в полуфинал турнира в Чили
19 Ноября 2026, 20:00
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19 Ноября 2026, 20:0019 Ноября 2026, 20:00
147Фото: olympic.kz
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева уверенно пробилась в полуфинал турнира серии WTA 125 в чилийском городе Колина. Вместе со словенкой Вероникой Эрьявец она не оставила шансов соперницам в четвертьфинале, передаёт BAQ.KZ.
Казахстанско-словенский дуэт встретился с Ипек Оз из Турции и Деспиной Папамихаил из Греции.
Матч завершился убедительной победой Куламбаевой и Эрьявец – 6:0, 6:2. В первом сете они не отдали соперницам ни одного гейма, а во втором позволили выиграть лишь два.
Теперь теннисистки продолжат борьбу за выход в финал.
Отметим, что Куламбаева и Эрьявец уже добивались совместного успеха: ранее они стали победительницами турнира в Колумбии.
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