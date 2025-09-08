Женская теннисная ассоциация WTA обновила мировой рейтинг, и среди казахстанских спортсменок есть как успехи, так и неудачи, передает BAQ.KZ.

Лучшая теннисистка страны Елена Рыбакина уверенно удерживает 10-е место в одиночном рейтинге, несмотря на недавнее поражение на Открытом чемпионате США от чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой. В то же время Юлия Путинцева потеряла сразу пять позиций и теперь занимает 60-е место.

В мировом женском теннисе лидерство сохраняет белоруска Арина Соболенко, которая недавно стала чемпионкой US Open-2025. Второе место занимает польская теннисистка Ига Швёнтек, а замыкает тройку лидеров американка Коко Гауфф.

В парном разряде первая ракетка Казахстана Анна Данилина немного опустилась с 10-й на 12-ю строчку. Возглавляет парный рейтинг американка Тейлор Таунсенд, за ней следует чешка Катерина Синякова, а третье место занимает новозеландка Эрин Рутлифф.