Представительница Казахстана по теннису Анна Данилина продолжает успешное выступление на престижном турнире серии WTA 1000 в Пекине, Китай, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

В матче 1/8 финала она в паре с сербской теннисисткой Александрой Крунич одержала победу над сильным дуэтом из США и России — Николь Меликар и Людмилой Самсоновой.

Борьба на корте была напряжённой: первый сет завершился со счётом 7:5 в пользу Данилиной и Крунич, затем соперницы взяли реванш, выиграв второй сет 6:3. Судьба матча решалась в решающем тай-брейке, где казахстанско-сербский дуэт проявил характер и сыграл на высоте, оформив итоговую победу 10:7.

Таким образом, Анна Данилина вышла в четвертьфинал одного из самых значимых турниров сезона, продолжая радовать поклонников тенниса яркой игрой и волей к победе.