Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Китае
Данилина и Крунич одержали уверенную победу в четвертьфинале.
11 Октября, 08:15
363Фото: sports.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с сербкой Александрой Крунич вышли в полуфинал турнира WTA 1000, проходящего в китайском городе Ухань, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
В четвертьфинальном матче дуэт победил канадку Бьянку Андрееску и китаянку Юэ Юань со счётом 6:4, 7:6.
За выход в финал Данилина и Крунич сыграют против немецко-венгерского дуэта — Лауры Зигемунд и Фанни Штоллар.
Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября, а призовой фонд соревнований составляет 3,65 миллиона долларов.
