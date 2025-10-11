  • 13 Октября, 09:39

Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Китае

Данилина и Крунич одержали уверенную победу в четвертьфинале.

Фото: sports.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с сербкой Александрой Крунич вышли в полуфинал турнира WTA 1000, проходящего в китайском городе Ухань, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинальном матче дуэт победил канадку Бьянку Андрееску и китаянку Юэ Юань со счётом 6:4, 7:6.

За выход в финал Данилина и Крунич сыграют против немецко-венгерского дуэта — Лауры Зигемунд и Фанни Штоллар.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября, а призовой фонд соревнований составляет 3,65 миллиона долларов.

 

