Казахстанская теннисистка завоевала серебро на турнире в Италии
27 Октября 2026, 10:18
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27 Октября 2026, 10:1827 Октября 2026, 10:18
101Фото: @olympickz
Казахстанская спортсменка Жания Бекмухамбетова стала серебряным призером международного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender, который прошел в итальянском Линьяно.
В возрастной категории до 13 лет казахстанка одержала пять побед подряд, не отдав соперницам ни одной партии.
Жания обыграла итальянок Викторию Тамини и Майю Павел, румынку Диану Бурлаку, австралийку Алиссу Йенг и испанку Кармен Гомес. Все пять встреч завершились со счетом 3:0.
В финале Бекмухамбетова встретилась с представительницей Японии Каэдэ Нэя. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу японской спортсменки.
По итогам соревнований Жания Бекмухамбетова завоевала серебряную медаль в категории U13.
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