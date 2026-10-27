Казахстанская теннисистка завоевала серебро на турнире в Италии

Казахстанская спортсменка Жания Бекмухамбетова стала серебряным призером международного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender, который прошел в итальянском Линьяно.

В возрастной категории до 13 лет казахстанка одержала пять побед подряд, не отдав соперницам ни одной партии.

Жания обыграла итальянок Викторию Тамини и Майю Павел, румынку Диану Бурлаку, австралийку Алиссу Йенг и испанку Кармен Гомес. Все пять встреч завершились со счетом 3:0.

В финале Бекмухамбетова встретилась с представительницей Японии Каэдэ Нэя. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу японской спортсменки.

По итогам соревнований Жания Бекмухамбетова завоевала серебряную медаль в категории U13.