Казахстанская теннисистка завоевала второй титул WTA 125 в карьере

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала победительницей парного турнира серии WTA 125 в Колумбии. Вместе со словенкой Вероникой Эрьявец она выиграла финальный матч в трех сетах и завоевала восьмой титул в сезоне.

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в решающей встрече казахстанско-словенский дуэт противостоял чешско-словенской паре Лора Самсон и Тамара Зиданшек. Матч завершился со счетом 5:7, 6:2, 14:12 в пользу Куламбаевой и Эрьявец.

Для казахстанской спортсменки это второй титул на турнирах категории WTA 125. В сентябре она вместе с австралийкой Габриэллой Фик также выиграла парные соревнования этой серии в Португалии.

Всего в 2026 году Куламбаева завоевала семь титулов в парном разряде, шесть из них — на турнирах Международной федерации тенниса (ITF). Еще одну победу она одержала в одиночном разряде на турнире ITF W15 в Индии.

Успех в Колумбии позволит казахстанке обновить личный рекорд в мировом парном рейтинге. В понедельник, 16 ноября, она поднимется на 86-е место классификации WTA.