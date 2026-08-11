Казахстанская тяжелоатлетка стала чемпионкой Азии

В весовой категории до 61 кг она подняла 204 кг.

11 Августа 2026, 11:08
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НОК РК 11 Августа 2026, 11:08
11 Августа 2026, 11:08
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Фото: НОК РК

В столице Узбекистана Ташкенте продолжается чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. Казахстанская спортсменка Ксения Прозорова завоевала золотую медаль в юношеской категории.

Прозорова выступила в весовой категории до 61 кг. По итогам двоеборья она подняла 204 кг: 94 кг в рывке и 110 кг в толчке.

Второе место заняла представительница Узбекистана Муниса Балтаева. Ее результат составил 200 кг (89+111).

Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Ирана Хажар Седе, поднявшая в сумме 195 кг (90+105).

По итогам выступления Ксения Прозорова стала чемпионкой Азии в своей весовой и возрастной категории.

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