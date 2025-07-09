Казахстанская профессиональная боксерша Ангелина Лукас продолжает восхищать спортивный мир, передает BAQ.KZ. 1 июня в Таразе она успешно защитила титул чемпионки мира по версии IBO, а теперь стала второй в мировом рейтинге своей весовой категории. Более того, Лукас - единственная женщина-боксер из Казахстана, дважды подтвердившая статус чемпионки мира среди профессионалов.

В знак признания ее достижений Международная боксерская организация (IBO) сделала Ангелине особый подарок - уникальный чемпионский пояс, украшенный золотом. Пояс лично вручил президент IBO Эд Левин (Ed Levine). Такой знак отличия получают лишь избранные - только после успешной защиты титула.

Кроме главной героини, золотые медали получили и члены ее команды - за вклад в громкую победу. Сама Лукас призналась, что эти награды стали не просто символами успеха, а мощным источником вдохновения.