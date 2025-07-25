Казахстанская оперная певица Айгерим Алтынбек стала финалисткой XI Международного оперного конкурса в Портофино (Италия), проходящего с 22 по 27 июля 2025 года, передает BAQ.KZ.

Это событие — одна из важнейших площадок для молодых вокалистов со всего мира.

Конкурс Portofino International Opera Competition проводится с 2015 года и уже снискал репутацию одного из самых престижных в мире для исполнителей в возрасте до 32 лет. В составе жюри — ведущие фигуры мировой оперы: руководители театра Ла Скала (Милан), Оперы Монте-Карло, театра Колон (Буэнос-Айрес), Королевского театра в Мадриде, а также Государственного театра Висбадена и других.

Айгерим Алтынбек сумела пройти строгий многоэтапный отбор и обойти 92 участников из почти 50 стран, блестяще выступив на сцене. Финал конкурса — гала-концерт с оркестром под открытым небом на живописной площади Piazzetta di Portofino — станет венцом музыкального состязания.

Имя Айгерим Алтынбек уже хорошо известно в мире классического вокала. Она — лауреат множества международных конкурсов, обладательница третьего места на конкурсе имени Николая Гяурова в Модене (Италия), а также специальной награды имени легендарной Миреллы Френи. В этом году певица поступила в молодежную программу театра Ла Скала, где пройдет двухгодичное обучение, и уже выступила на одной сцене с такими звездами, как Хосе Каррерас и Андреа Бочелли.