Казахстанские аграрии намолотили 7,7 млн тонн зерна

Уборочная кампания в Казахстане идет опережающими темпами. На сегодняшний день аграрии убрали 35,5% площадей зерновых культур и собрали 7,7 млн тонн зерна — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства, год назад на эту дату было намолочено 3,9 млн тонн зерна. При этом на лицензированные хлебоприемные предприятия с начала уборочной кампании поступило более 1 млн тонн — 1 025,2 тыс. тонн, что примерно в семь раз превышает прошлогодний показатель.

По данным Минсельхоза, качество нового урожая оценивается положительно. Среди поступившей мягкой пшеницы 78% составляет зерно третьего класса, 14% — четвертого, еще 7% приходится на пшеницу пятого класса и неклассное зерно.

Более половины мягкой пшеницы — 56% — имеет содержание клейковины выше 28%. Еще 19% приходится на зерно с показателем 25–27%, а 25% — с содержанием клейковины 23–24%.

Уже собрано 244 тыс. тонн маслосемян, более 1,9 млн тонн овощей, 1,7 млн тонн бахчевых и 795 тыс. тонн картофеля.

В Минсельхозе отмечают, что 98% посевов зерновых и масличных культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Уборочная кампания продолжается в штатном режиме, ведомство контролирует темпы работ, качество урожая и обеспеченность аграриев необходимыми ресурсами.