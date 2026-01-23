В Алматы продемонстировали работу антифрод-центров Нацбанка Казахстана и операторов связи, которые позволяют пресекать мошенническую активность на ранних этапах, передает BAQ.KZ.

Участникам встречи, в числе которых были представители государственных органов, финансового сектора и телекоммуникационной отрасли, показали, как в режиме реального времени выявляются и блокируются мошеннические звонки, подмена номеров, ложные SMS-сообщения и подозрительный трафик, а также как выстроено взаимодействие между операторами связи, банками и правоохранительными органами.

Особое внимание уделено скорости реагирования и автоматизации процессов.

– Используемые антифрод-системы анализируют поведенческие аномалии и технические параметры соединений, что позволяет пресекать мошенническую активность на ранних этапах, до того как граждане успевают вовлечься в схему или подтвердить операцию, – сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

В ходе демонстрации операторы связи озвучили результаты работы антифрод-подразделений. По данным компаний, на сегодняшний день заблокировано более 77 миллионов мошеннических звонков.