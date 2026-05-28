Казахстанские авиакомпании планируют купить до 130 самолетов — Жумангарин
По словам вице-премьера, среди них около 40 грузовых самолетов, а тарифные пошлины по этому направлению были снижены до нуля.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанские авиакомпании в ближайшие годы планируют приобрести до 130 узко- и широкофюзеляжных самолетов. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, транспортно-логистическая сфера является одной из основ экономического взаимодействия Казахстана и России.
"Казахстан - это основа нашего экономического взаимодействия в транспортно-логистической сфере. Мы ряд соглашений подписали также на площадке ЕАЭС, друг друга поддерживаем", - сказал Жумангарин.
Он отметил, что в числе планируемых к приобретению воздушных судов - около 40 грузовых самолетов.
"В ближайшие годы казахстанские авиакомпании планируют купить до 130 узко- и широкофюзеляжных самолетов, в том числе порядка 40 грузовых самолетов", - сообщил вице-премьер.
По словам Жумангарина, по этому направлению Казахстан получил тарифные послабления.
"Тарифные пошлины были до нуля снижены. В свою очередь мы даем соответствующие послабления, касающиеся переработки рыбы морскими судами Российской Федерации, ввоза судов, газовозов и так далее", - отметил он.
Вице-премьер также сообщил о работе над мастер-планом по реке Иртыш. По его словам, документ позволит наладить водный баланс и в перспективе сделать реку судоходной.
Кроме того, обсуждается вопрос судоходства по Волго-Донскому каналу, чтобы он был удобным для Казахстана. Жумангарин отметил, что соглашение о судоходстве уже находится на ратификации.
Он также добавил, что энергетика остается одним из ключевых направлений будущего взаимодействия, а в гуманитарной сфере обсуждаются проекты строительства школ.
Самое читаемое
- Квартира в ЖК Астаны загорелась из-за еды на плите
- Какая погода ожидается в Казахстане
- Льготная ипотека и рост цен: почему жилье в Казахстане продолжает дорожать
- В ЕАЭС обсудили новую систему контроля поставок товаров в Россию
- 99 тысяч пассажиров воспользовались ж/д маршрутами между Казахстаном и Россией