Казахстанские авиакомпании планируют купить до 130 самолетов — Жумангарин

Казахстанские авиакомпании в ближайшие годы планируют приобрести до 130 узко- и широкофюзеляжных самолетов. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, транспортно-логистическая сфера является одной из основ экономического взаимодействия Казахстана и России.

"Казахстан - это основа нашего экономического взаимодействия в транспортно-логистической сфере. Мы ряд соглашений подписали также на площадке ЕАЭС, друг друга поддерживаем", - сказал Жумангарин.

Он отметил, что в числе планируемых к приобретению воздушных судов - около 40 грузовых самолетов.

"В ближайшие годы казахстанские авиакомпании планируют купить до 130 узко- и широкофюзеляжных самолетов, в том числе порядка 40 грузовых самолетов", - сообщил вице-премьер.

По словам Жумангарина, по этому направлению Казахстан получил тарифные послабления.

"Тарифные пошлины были до нуля снижены. В свою очередь мы даем соответствующие послабления, касающиеся переработки рыбы морскими судами Российской Федерации, ввоза судов, газовозов и так далее", - отметил он.

Вице-премьер также сообщил о работе над мастер-планом по реке Иртыш. По его словам, документ позволит наладить водный баланс и в перспективе сделать реку судоходной.

Кроме того, обсуждается вопрос судоходства по Волго-Донскому каналу, чтобы он был удобным для Казахстана. Жумангарин отметил, что соглашение о судоходстве уже находится на ратификации.

Он также добавил, что энергетика остается одним из ключевых направлений будущего взаимодействия, а в гуманитарной сфере обсуждаются проекты строительства школ.