По итогам 11 месяцев 2025 года сумма страховых выплат казахстанским автовладельцам по добровольному автострахованию (КАСКО) достигла 26,5 млрд тенге. Объём страховых премий по данному виду страхования за указанный период составил 77,3 млрд тенге, передает BAQ.kz.

Как отметили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в стране автострахование осуществляется в обязательной и добровольной формах. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС) предназначено для возмещения вреда, причинённого жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате дорожно-транспортных происшествий. При этом данный вид страхования не предусматривает возмещение ущерба транспортному средству лица, признанного виновным в ДТП.

Добровольное автострахование КАСКО, в свою очередь, направлено на защиту имущественных интересов самого автовладельца и покрывает ущерб застрахованному транспортному средству при его повреждении, утрате или полной гибели. Условия страхования формируются с учётом потребностей клиента и могут включать различные страховые риски, размер франшизы, порядок урегулирования убытков, формат ремонта, а также дополнительные сервисные услуги — в зависимости от обстоятельств ДТП и степени вины водителя.

На сегодняшний день лицензией на осуществление добровольного автострахования (КАСКО) обладают 15 страховых компаний по общему страхованию, говорится в сообщении Агентства.

Эксперты отмечают, что в зимний период спрос на КАСКО традиционно возрастает. Сложные погодные условия, гололёд и ограниченная видимость повышают аварийность на дорогах, в связи с чем добровольное страхование позволяет автовладельцам снизить финансовые риски и обеспечить дополнительную защиту своего транспортного средства.