Казахстан продает за рубеж уже не только нефть и металлы, но и код. Экспорт IT-услуг страны за два года вырос больше чем вдвое и превысил 1,1 млрд долларов. Больше половины этих денег заработали резиденты технопарка Astana Hub.

Только за девять месяцев этого года они продали своих услуг за границу на 317 млрд теңге.

«Для экономики это несырьевой экспорт и новые рабочие места. Это результат, который уже можно измерить», – сказал на заседании Правительства первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин.

Чтобы казахстанские стартапы находили клиентов за рубежом, страна открывает для них свои «посольства», IT-хабы. Такие уже работают в США, Китае, ОАЭ и Малайзии, через них прошел 61 стартап из Казахстана. А 20 ноября откроется пятый хаб, в Великобритании.

Хабы помогают молодым компаниям выйти на чужие рынки, найти партнеров и опытных наставников. Внутри страны таких площадок 20, по одной почти в каждом регионе, на их базе уже провели больше 2,5 тысячи мероприятий.

Стартапу, по словам вице-министра, помогают на каждом этапе, от акселерации и финансирования через фонд фондов до выхода на зарубежные рынки.