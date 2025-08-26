Юные спортсмены из Казахстана громко заявили о себе на международном турнире Batumi Cup 2025 в Грузии, завоевав полный комплект наград, передает BAQ.KZ.

В одиночной категории (U-13) золото выиграла София Леонова, она же вместе с Айлин Слямжан стала первой в парном разряде. В копилке казахстанцев также серебро Адель Мутигуллиной в паре с латвийской спортсменкой Лаурой Ленцевицей (U-15) и сразу несколько бронзовых медалей: Айлин Слямжан в одиночном разряде (U-13), София Леонова и Савва Абрамов в миксте (U-15), дуэт Абрамова и Альмахди Слямжана в паре (U-15), а также Галинны Анди Кая и Анри Арутюняна в миксте (U-11).

Федерация бадминтона Казахстана отметила, что эти успехи стали возможны благодаря целеустремлённости спортсменов, работе тренеров и поддержке родителей. Алматы вновь подтвердил статус города, где растут будущие чемпионы международного уровня.

Успехи на мировой арене продолжают и взрослые игроки. Казахстанский бадминтонист Дмитрий Панарин стал серебряным призёром турнира Cameron International Challenge 2025, уступив только в финале мужской одиночной категории. В парном разряде вместе с Махсутом Таджибуллаевым он дошёл до четвертьфинала.

Это уже вторая крупная награда для Панарина за последний месяц: ранее дуэт Панарин — Таджибуллаев завоевал бронзу на JE Wilson Ghana International 2025. Федерация бадминтона Казахстана поздравила спортсменов с достойными результатами и выразила уверенность, что казахстанский бадминтон продолжит укреплять свои позиции на международной арене.