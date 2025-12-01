Несмотря на достаточный уровень капитала в банковском секторе Казахстана, на балансах четырёх банков всё ещё находится 1,3 трлн тенге государственных средств, выделенных в рамках мер по обеспечению финансовой устойчивости. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в ответ на запрос редакции BAQ.KZ подробно разъяснило текущие риски, сроки возврата господдержки и меры, направленные на ускорение её погашения.

По данным агентства, казахстанские банки сегодня демонстрируют достаточный уровень капитализации. С учётом всех надбавок и буферов, капитал банков превышает минимальные регуляторные требования. Это обеспечивает устойчивость банковской системы, непрерывность работы и способность противостоять возникающим рискам.

На данный момент на балансах четырёх банков остаются государственные средства в размере 1,3 трлн тенге, выделенные для обеспечения финансовой стабильности. Это:

АО "Евразийский банк"

АО "Bank RBK"

АО "Alatau City Bank"

АО "Нурбанк"

Средства, выделенные в рамках государственной поддержки, банки возвращают в соответствии с условиями заключённых соглашений.

В агентстве подчеркнули, что те банки, которые ранее получили государственную поддержку и уже вернули эти средства, полностью компенсировали понесённые расходы. В результате их финансовое состояние улучшилось: капитал укрепился, ликвидность увеличилась.

Принят закон, ускоряющий возврат господдержки

По поручению Главы государства в декабре 2022 года был принят специальный закон. Он ограничивает выплату дивидендов акционерам банками, на балансах которых находятся средства:

• государственного бюджета,

• Национального фонда,

• Национального банка,

• а также средства, выделенные для оздоровления банковского сектора.

Эта норма введена для стимулирования более быстрого возврата государственных средств.

В апреле 2023 года агентство утвердило механизм ограничения по дивидендам, который запрещает выплачивать их за счёт доходов от господдержки. Одновременно был введён инструмент, стимулирующий досрочное погашение — банки могут вернуть средства раньше срока в объёме, равном их собственному капиталовому дисконту.

Какие банки уже вернули средства?

В результате проведённой работы два банка полностью досрочно погасили полученную государственную помощь:

• АО "Казахстан Халық Банкі" — полностью погасил облигации на сумму 60 млрд тенге.

• АО "Alatau City Bank" (бывший Jusan Bank) и Bank RBK — частично досрочно вернули в общей сложности 216,9 млрд тенге:

• Alatau City Bank — 150,0 млрд

• Bank RBK — 66,9 млрд

Таким образом, в 2023–2025 годах обеспечен возврат государственных средств на общую сумму 526,9 млрд тенге.

В этом году Национальный банк ввёл новый повышенный норматив обязательных резервов (ЕТРТ) на уровне 10% от суммы господдержки. Это делает удержание дешёвых государственных средств на балансе невыгодным для банков и стимулирует досрочное погашение.

Агентство заявило, что совместно с Национальным банком продолжит работу, направленную на ускоренный возврат государственной поддержки.