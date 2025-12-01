Казахстанские банки должны государству 1,3 трлн тенге: список должников
Несмотря на достаточный уровень капитала в банковском секторе Казахстана, на балансах четырёх банков всё ещё находится 1,3 трлн тенге государственных средств, выделенных в рамках мер по обеспечению финансовой устойчивости. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в ответ на запрос редакции BAQ.KZ подробно разъяснило текущие риски, сроки возврата господдержки и меры, направленные на ускорение её погашения.
По данным агентства, казахстанские банки сегодня демонстрируют достаточный уровень капитализации. С учётом всех надбавок и буферов, капитал банков превышает минимальные регуляторные требования. Это обеспечивает устойчивость банковской системы, непрерывность работы и способность противостоять возникающим рискам.
На данный момент на балансах четырёх банков остаются государственные средства в размере 1,3 трлн тенге, выделенные для обеспечения финансовой стабильности. Это:
- АО "Евразийский банк"
- АО "Bank RBK"
- АО "Alatau City Bank"
- АО "Нурбанк"
Средства, выделенные в рамках государственной поддержки, банки возвращают в соответствии с условиями заключённых соглашений.
В агентстве подчеркнули, что те банки, которые ранее получили государственную поддержку и уже вернули эти средства, полностью компенсировали понесённые расходы. В результате их финансовое состояние улучшилось: капитал укрепился, ликвидность увеличилась.
Принят закон, ускоряющий возврат господдержки
По поручению Главы государства в декабре 2022 года был принят специальный закон. Он ограничивает выплату дивидендов акционерам банками, на балансах которых находятся средства:
• государственного бюджета,
• Национального фонда,
• Национального банка,
• а также средства, выделенные для оздоровления банковского сектора.
Эта норма введена для стимулирования более быстрого возврата государственных средств.
В апреле 2023 года агентство утвердило механизм ограничения по дивидендам, который запрещает выплачивать их за счёт доходов от господдержки. Одновременно был введён инструмент, стимулирующий досрочное погашение — банки могут вернуть средства раньше срока в объёме, равном их собственному капиталовому дисконту.
Какие банки уже вернули средства?
В результате проведённой работы два банка полностью досрочно погасили полученную государственную помощь:
• АО "Казахстан Халық Банкі" — полностью погасил облигации на сумму 60 млрд тенге.
• АО "Alatau City Bank" (бывший Jusan Bank) и Bank RBK — частично досрочно вернули в общей сложности 216,9 млрд тенге:
• Alatau City Bank — 150,0 млрд
• Bank RBK — 66,9 млрд
Таким образом, в 2023–2025 годах обеспечен возврат государственных средств на общую сумму 526,9 млрд тенге.
В этом году Национальный банк ввёл новый повышенный норматив обязательных резервов (ЕТРТ) на уровне 10% от суммы господдержки. Это делает удержание дешёвых государственных средств на балансе невыгодным для банков и стимулирует досрочное погашение.
Агентство заявило, что совместно с Национальным банком продолжит работу, направленную на ускоренный возврат государственной поддержки.
