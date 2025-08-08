Казахстанские банки удвоили продажи рублей на внебиржевом рынке. В июле объем сделок достиг 79,5 млрд рублей. По сравнению с июнем это больше в 2,2 раза, передает BAQ.KZ.

Как пишет Data Hub, такие данные предоставил Нацбанк Казахстана.

"На горизонте последних десяти лет более высокие уровни наблюдались лишь дважды, в апреле и декабре 2022 года – 147,9 млрд и 99,7 млрд рублей соответственно. Правда, стоит оговориться, что оба значения были рассчитаны с учетом "завершения операций, проведенных в рамках получения поддержки от материнской организации"", - говорится в сообщении.

В целом до упомянутых всплесков активность отечественных банков по продаже рублей на внебиржевом рынке практически отсутствовала — среднемесячный уровень периода с января 2015 года по март 2022 года составляет 1,4 млрд рублей.

Отмечается, что с тех пор, как ситуация начала меняться, динамика показателя носит неустойчивый характер. При этом с августа 2024 года прослеживается его некоторое оживление – наблюдаемые месячные объемы стабильно превышают 10 млрд рублей.

"Оживление продаж следует за оживлением покупок, объемы которых в целом тоже довольно сильно колеблются. В октябре скачок достиг 71,6 млрд тенге. После него был еще один, февральский, до 63 млрд рублей. В обоих случаях основные объемы, свыше 80%, приходились на операции с банками-нерезидентами", - утончили эксперты.

К слову, покупателями 75% рублей, проданных казахстанскими банками в июле, выступили все те же банки-нерезиденты.