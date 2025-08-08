Казахстанские банки обяжут отчитываться по валютной выручке для возврата НДС
Минфин усилит контроль.
Министерство финансов Казахстана готовит изменения, которые ужесточат порядок возврата налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета. Теперь банки и другие финансовые организации будут обязаны предоставлять данные о валютной выручке компаний, передает BAQ.KZ.
Проект соответствующего приказа уже размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.
Согласно документу, вводится новая форма заключения о поступлении валютных средств, а также прописываются правила и сроки её подачи.
В числе организаций, обязанных предоставлять такую информацию - филиалы Нацбанка, банки второго уровня, Банк развития Казахстана и "Казпочта". Данные будут передаваться в Комитет государственных доходов, который на их основе определит суммы НДС, подлежащие возврату.
Общественное обсуждение продлится до 22 августа.
Если нововведения вступят в силу, бизнесу, рассчитывающему на возврат НДС, придётся готовиться к дополнительной финансовой отчётности и более жёсткому контролю валютных поступлений.
