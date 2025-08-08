Министерство финансов Казахстана готовит изменения, которые ужесточат порядок возврата налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета. Теперь банки и другие финансовые организации будут обязаны предоставлять данные о валютной выручке компаний, передает BAQ.KZ.

Проект соответствующего приказа уже размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Согласно документу, вводится новая форма заключения о поступлении валютных средств, а также прописываются правила и сроки её подачи.

В числе организаций, обязанных предоставлять такую информацию - филиалы Нацбанка, банки второго уровня, Банк развития Казахстана и "Казпочта". Данные будут передаваться в Комитет государственных доходов, который на их основе определит суммы НДС, подлежащие возврату.

Общественное обсуждение продлится до 22 августа.

Если нововведения вступят в силу, бизнесу, рассчитывающему на возврат НДС, придётся готовиться к дополнительной финансовой отчётности и более жёсткому контролю валютных поступлений.