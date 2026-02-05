Антифрод-центр Национального банка продолжает активную работу по выявлению и предотвращению мошеннических операций. В рамках новых законодательных поправок финансовые организации в Казахстане будут обязаны возвращать средства гражданам, пострадавшим от действий мошенников, передает BAQ.KZ.

По состоянию на 1 января 2026 года Антифрод-центр зарегистрировал более 80 тысяч инцидентов по подозрительным транзакциям, а также около 20 тысяч случаев, связанных с незаконным игорным бизнесом, наркоторговлей и финансовыми пирамидами. Благодаря оперативной работе центра заблокировано 2,8 млрд тенге, а более полумиллиарда тенге возвращено пострадавшим.

Новые меры предполагают интеграцию Антифрод-центра с базами данных мобильных операторов и кредитных бюро для выявления номеров и заявок, используемых мошенниками. Также финансовым организациям запрещено проводить переводы в пользу лиц, внесённых в базы Антифрод-центра, без соблюдения обязательной идентификации отправителя.

"Теперь банки и платёжные системы несут прямую ответственность за переводы мошенникам. Эти меры значительно усилят защиту прав потребителей финансовых услуг и сократят ущерб от преступных схем", — пояснили в Национальном банке.

Помимо этого, законодательные изменения упрощают процедуру возврата заблокированных средств и расширяют взаимодействие Антифрод-центра с правоохранительными органами, включая Генпрокуратуру и МВД.

Антифрод-центр действует как единая платформа по противодействию мошенничеству, позволяя выявлять угрозы в режиме реального времени и предотвращать незаконные финансовые операции.