Национальный банк опубликовал сводный отчёт о доходах и расходах банков второго уровня. Чистая прибыль сектора после налогов за два месяца 2026 года составила 389 млрд тенге. Цифра выглядит солидно, но по сравнению с 2025 годом темп зарабатывания просел. Самое интересное из отчета собрали в мини-анализе BAQ.KZ.

За весь прошлый год банки заработали 2,72 трлн тенге, то есть в среднем по 227 млрд в месяц. В январе-феврале 2026-го среднемесячный показатель упал до 194 млрд, это на 14% меньше. За два месяца сектор набрал только 14% от прошлогодней годовой прибыли, хотя при прежнем темпе должен был выйти примерно на 17%.

Основа доходов не изменилась: кредиты клиентам принесли 1,26 трлн тенге процентных доходов. Это 18% от того, что это направление дало за весь 2025 год, темп нормальный. Ещё 165 млрд банки получили за деньги, припаркованные в Нацбанке под его ставку, доход без риска, но и без пользы для экономики. Чистый процентный доход сектора в итоге составил 704 млрд тенге.

Настораживают резервы под плохие долги. За два месяца банки отложили на них 471 млрд тенге, уже 17% от годового объёма резервирования 2025-го. Если темп сохранится, к концу года резервы превысят прошлогодние 2,78 трлн. Часть резервов восстанавливается обратно, 326 млрд за тот же период, но чистая нагрузка на прибыль всё равно вышла в 145 млрд тенге.

Комиссионный бизнес держится ровно: 137 млрд доходов, 69 млрд расходов, чистый результат 68 млрд тенге.

Налоги: корпоративный подоходный налог за два месяца составил 93,8 млрд тенге, около 14% от того, что бюджет получил от банков за весь 2025 год.

Несколько банков период закрыли с убытком, суммарно 346 млн тенге. Для сравнения: за весь прошлый год убыточные банки потеряли 2,5 млрд. Кто именно, в отчёте не раскрывается.