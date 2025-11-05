  • 5 Ноября, 09:32

Казахстанские батутисты представят страну на чемпионате мира в Испании

Казахстанские гимнасты выступят в индивидуальных и синхронных прыжках.

Фото: НОК РК

С 5 по 9 ноября в городе Памплона (Испания) пройдет чемпионат мира по батутной гимнастике, где Казахстан будет представлен сильнейшими спортсменами страны, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

В состав национальной сборной вошли: Данил Мусабаев, Ерлан Тасмагамбетов, Роман Барков, Никита Тумаков и Виктория Бутолина.

Казахстанские гимнасты выступят в индивидуальных и синхронных прыжках, включая мужские и смешанные дисциплины. Кроме того, мужская сборная Казахстана поборется за медали в командном зачете.

Чемпионат мира соберет лучших батутистов планеты и станет важным этапом подготовки к будущим международным стартам, включая чемпионаты континентов и квалификационные турниры.

