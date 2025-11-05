Казахстанские батутисты представят страну на чемпионате мира в Испании
Казахстанские гимнасты выступят в индивидуальных и синхронных прыжках.
Сегодня, 08:49
103Фото: НОК РК
С 5 по 9 ноября в городе Памплона (Испания) пройдет чемпионат мира по батутной гимнастике, где Казахстан будет представлен сильнейшими спортсменами страны, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
В состав национальной сборной вошли: Данил Мусабаев, Ерлан Тасмагамбетов, Роман Барков, Никита Тумаков и Виктория Бутолина.
Казахстанские гимнасты выступят в индивидуальных и синхронных прыжках, включая мужские и смешанные дисциплины. Кроме того, мужская сборная Казахстана поборется за медали в командном зачете.
Чемпионат мира соберет лучших батутистов планеты и станет важным этапом подготовки к будущим международным стартам, включая чемпионаты континентов и квалификационные турниры.
