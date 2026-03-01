Казахстанские биатлонистки завершили сезон Кубка мира без выхода в преследование
Лучшей из казахстанок стала Айша Ракишева, занявшая 95-е место.
Женская сборная Казахстана по биатлону провела заключительную гонку сезона Кубка мира 2025/2026, однако завершить кампанию на высокой ноте не удалось, передает BAQ.KZ.
Финальный этап турнира стартовал 19 марта в Хольменколлене. Спринтерская гонка стала последней для казахстанских спортсменок в текущем розыгрыше.
Ни одной представительнице команды не удалось квалифицироваться в гонку преследования или масс-старт, в связи с чем для сборной этап и весь сезон официально завершены.
Победу в спринте одержала Ханна Эберг, показав безошибочную стрельбу и результат 20:20.4. Второе место заняла Лиза Витоцци (+5.3), третьей финишировала Эльвира Эберг (+20.1).
Лучшей из казахстанок стала Айша Ракишева, занявшая 95-е место. Милана Генева стала 97-й, а Лаура Кыныбаева финишировала 107-й.
Отдельно отмечается, что по итогам гонки определилась обладательница Большого хрустального глобуса — ею стала Лу Жанмонно.
20 марта в Хольменколлене состоится мужская спринтерская гонка, которая определит итоговые позиции сборной Казахстана в зачете Кубка наций.
🇸🇪The Oeberg sisters share the podium together for the seventh time in history! They’re now also tied on 14 career wins each - what a rivalry! 👯♀️— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 19, 2026
A third consecutive podium as well for 🇮🇹 Lisa Vittozzi!
📷 NordicFocus #biathlon pic.twitter.com/UWwfAs2mA0
