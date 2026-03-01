Женская сборная Казахстана по биатлону провела заключительную гонку сезона Кубка мира 2025/2026, однако завершить кампанию на высокой ноте не удалось, передает BAQ.KZ.

Финальный этап турнира стартовал 19 марта в Хольменколлене. Спринтерская гонка стала последней для казахстанских спортсменок в текущем розыгрыше.

Ни одной представительнице команды не удалось квалифицироваться в гонку преследования или масс-старт, в связи с чем для сборной этап и весь сезон официально завершены.

Победу в спринте одержала Ханна Эберг, показав безошибочную стрельбу и результат 20:20.4. Второе место заняла Лиза Витоцци (+5.3), третьей финишировала Эльвира Эберг (+20.1).

Лучшей из казахстанок стала Айша Ракишева, занявшая 95-е место. Милана Генева стала 97-й, а Лаура Кыныбаева финишировала 107-й.

Отдельно отмечается, что по итогам гонки определилась обладательница Большого хрустального глобуса — ею стала Лу Жанмонно.

20 марта в Хольменколлене состоится мужская спринтерская гонка, которая определит итоговые позиции сборной Казахстана в зачете Кубка наций.