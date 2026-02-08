Казахстанские биатлонисты финишировали с 21-м результатом на Олимпиаде
На первую ступень олимпийского пьедестала поднялась Франция.
Сегодня, 20:07
26Фото: НОК РК
Казахстанские биатлонисты приняли участие в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2026 в Италии, передаёт BAQ.KZ.
В этом виде соревновательной программы нашу страну представили Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракишева.
Казахстанская команда финишировала с 21-м результатом.
На первую ступень олимпийского пьедестала поднялась Франция. "Серебро" в свой актив записала Италия. Германия заняла третье место.
