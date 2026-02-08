Сегодня, 20:07

Казахстанские биатлонисты приняли участие в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2026 в Италии, передаёт BAQ.KZ.

В этом виде соревновательной программы нашу страну представили Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракишева.

Казахстанская команда финишировала с 21-м результатом.

На первую ступень олимпийского пьедестала поднялась Франция. "Серебро" в свой актив записала Италия. Германия заняла третье место.