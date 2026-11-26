Казахстанские биатлонисты стартуют на первом этапе Кубка мира в Финляндии
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Новый сезон Кубка мира по биатлону начинается в финском Контиолахти. В первой гонке сезона – мужской индивидуальной гонке на 20 километров – Казахстан представят три спортсмена: Асет Дюсенов, Кирилл Бауэр и Александр Мухин.
Первый этап Кубка мира сезона 2026/2027 стартует сегодня, 26 ноября. Мужчинам предстоит преодолеть дистанцию с четырьмя огневыми рубежами.
Согласно стартовому протоколу, Асет Дюсенов выйдет на трассу под третьим номером, Кирилл Бауэр — под 87-м, Александр Мухин — под 109-м.
Завтра, 27 ноября, состоится женская индивидуальная гонка на 15 километров. В программе этапа также смешанная и одиночная смешанная эстафеты, а также мужской и женский спринт. Составы участников этих гонок объявят позднее.
Первый этап Кубка мира в Контиолахти завершится 29 ноября.
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