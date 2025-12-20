Казахстанские биатлонисты продолжат выступление на этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде, отобравшись в масс-старты по итогам спринтерских гонок, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В женском масс-старте, который состоится 20 декабря и начнется в 14:45 по времени Астаны, на старт выйдут две представительницы сборной Казахстана — Аиша Ракишева и Лаура Киныбаева. В качестве резервных заявлены Полина Егорова и Адима Куанышбекова.

Мужской масс-старт пройдет в тот же день и начнется в 17:45 по времени Астаны. Казахстан в этой гонке представит Никита Акимов. В резерве значатся Кирилл Бауэр и Егор Гребенщиков.

Право участия в масс-старте 60 получают 45 лучших спортсменов по итогам этапа, а также 15 биатлонистов, занимающих высокие позиции в общем зачете Кубка IBU. В спринтерских гонках Аиша Ракишева заняла 34-е место, Лаура Киныбаева — 50-е, а Никита Акимов финишировал 48-м.

Этап Кубка IBU в Ленцерхайде завершится масс-стартами.