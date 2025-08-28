С начала 2025 года Агентство по регулированию рекламной деятельности Казахстана выявило 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр, передает BAQ.KZ.

Среди них — известные личности, такие как хип-хоп исполнитель Шынгысхан Копбаев, блогер Қайсар Қамза, а также музыканты Айтмаханов Тәуіржан и Наиль Турганов.

11 из этих блогеров уже привлечены к административной ответственности по статье 455 КоАП, что касается нарушения законодательства о рекламе, а материалы по 23 блогерам переданы в Министерство культуры для принятия дальнейших мер.

Особенно ярким примером систематического нарушения закона является казахстанский хип-хоп исполнитель "Baller" (Шынгысхан Копбаев), который с начала года уже пять раз привлекался к ответственности за рекламу онлайн-казино. В свою очередь, блогер Қайсар Қамза использует свой телеграм-канал для распространения инструкций по регистрации на нелегальных азартных платформах, что наносит серьёзный вред аудитории, вовлекаемой в азартные игры.

Не остаются в стороне и другие инфлюенсеры. Блогер Наиль Турганов, рекламируя онлайн-казино, получил более 8 миллионов тенге, часть которых он выиграл на тех же платформах. Более того, даже среди женщин-блогеров, таких как Кулжабаева Мариям и Хакиева Зухра, распространяется реклама азартных игр, приносящая огромную прибыль за счёт разрушения жизней людей.

В ответ на эти нарушения, Агентство инициировало внесение изменений в законодательство, включая введение уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино, а также привлечение к ответственности как пособников незаконного игорного бизнеса. Агентство призывает блогеров быть более ответственными перед своей аудиторией и отказаться от продвижения азартных игр, способствующих развитию игровой зависимости.

Для предотвращения дальнейших нарушений Агентство также запустило канал для анонимных сообщений о сомнительных рекламных предложениях через телеграм-бот "АФМ Insider".