Десять казахстанских боксеров сразятся в полуфинале Futures Cup в Тайланде
Сегодня 2026, 08:28
160Фото: Olympic.kz
Сегодня, 14 марта, в Бангкоке состоятся полуфинальные поединки престижного международного турнира по боксу Futures Cup среди спортсменов до 19 лет, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Бой организован Федерацией World Boxing.
После четвертьфинальных боев десять казахстанских боксеров пробились в полуфинал. За выход в решающий раунд сегодня будут бороться:
- Акнур Турсынгали – до 57 кг
Досжан Жумакан – до 60 кг
Бейбарыс Аширбай – до 70 кг
Хамза Максатулы – до 75 кг
Камила Оспанова – до 70 кг
Тимур Тайбеков – до 80 кг
Айдана Убайдуллакызы – до 80 кг
Нурсултан Кыстаубай – до 85 кг
Жалгас Утебеков – до 90 кг
Зарина Толыбай – до 75 кг
Отметим, что ранее в полуфинале Владислав Саможонов (свыше 90 кг) победил представителя США Калеба Стюарта Рейда и уже гарантировал себе участие в финале турнира.
