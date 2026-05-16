  • Главная
  • Новости
  • Казахстанские боксеры выиграли 16 медалей на чемпионате Азии U17

Казахстанские боксеры выиграли 16 медалей на чемпионате Азии U17

В активе национальной команды — 8 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых наград.

Вчера 2026, 23:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Вчера 2026, 23:34
Вчера 2026, 23:34
121
Фото: Pixabay.com

Сборная Казахстана успешно выступила на чемпионате Азии по боксу среди спортсменов до 17 лет, который завершился в Ташкенте. Казахстанские боксеры завоевали 16 медалей различного достоинства.

Чемпионами Азии стали Нурасыл Галым (до 50 кг), Хатшепсут Садвакасова (до 50 кг), Эмир Мухит (до 60 кг), Аяулым Оспанова (до 60 кг), Диана Надырбек (до 75 кг), Алибек Алпамыс (до 80 кг), Сабыржан Сагым (свыше 80 кг) и Жансая Ержан (до 80 кг).

Серебряные медали завоевали Балым Габиткызы (до 60 кг), Мейиржан Жунис (до 63 кг) и Ислам Сулейманоглы (до 66 кг).

Бронзовыми призерами турнира стали Милана Иншина (до 46 кг), Бекхан Уразбай (до 52 кг), Нурислам Оналбек (до 57 кг), Розалия Вайдеман (до 57 кг) и Айлин Ходжамбердиева (до 70 кг).

По итогам турнира сборная Казахстана вошла в число сильнейших команд чемпионата.

Самое читаемое

Наверх