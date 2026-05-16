Казахстанские боксеры выиграли 16 медалей на чемпионате Азии U17

Сборная Казахстана успешно выступила на чемпионате Азии по боксу среди спортсменов до 17 лет, который завершился в Ташкенте. Казахстанские боксеры завоевали 16 медалей различного достоинства.

Чемпионами Азии стали Нурасыл Галым (до 50 кг), Хатшепсут Садвакасова (до 50 кг), Эмир Мухит (до 60 кг), Аяулым Оспанова (до 60 кг), Диана Надырбек (до 75 кг), Алибек Алпамыс (до 80 кг), Сабыржан Сагым (свыше 80 кг) и Жансая Ержан (до 80 кг).

Серебряные медали завоевали Балым Габиткызы (до 60 кг), Мейиржан Жунис (до 63 кг) и Ислам Сулейманоглы (до 66 кг).

Бронзовыми призерами турнира стали Милана Иншина (до 46 кг), Бекхан Уразбай (до 52 кг), Нурислам Оналбек (до 57 кг), Розалия Вайдеман (до 57 кг) и Айлин Ходжамбердиева (до 70 кг).

По итогам турнира сборная Казахстана вошла в число сильнейших команд чемпионата.