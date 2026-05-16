Казахстанские боксеры выиграли 16 медалей на чемпионате Азии U17
В активе национальной команды — 8 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых наград.
Сборная Казахстана успешно выступила на чемпионате Азии по боксу среди спортсменов до 17 лет, который завершился в Ташкенте. Казахстанские боксеры завоевали 16 медалей различного достоинства.
Чемпионами Азии стали Нурасыл Галым (до 50 кг), Хатшепсут Садвакасова (до 50 кг), Эмир Мухит (до 60 кг), Аяулым Оспанова (до 60 кг), Диана Надырбек (до 75 кг), Алибек Алпамыс (до 80 кг), Сабыржан Сагым (свыше 80 кг) и Жансая Ержан (до 80 кг).
Серебряные медали завоевали Балым Габиткызы (до 60 кг), Мейиржан Жунис (до 63 кг) и Ислам Сулейманоглы (до 66 кг).
Бронзовыми призерами турнира стали Милана Иншина (до 46 кг), Бекхан Уразбай (до 52 кг), Нурислам Оналбек (до 57 кг), Розалия Вайдеман (до 57 кг) и Айлин Ходжамбердиева (до 70 кг).
По итогам турнира сборная Казахстана вошла в число сильнейших команд чемпионата.
