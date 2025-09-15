Казахстанские спортсмены ярко выступили на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле, который проводила признанная МОК международная федерация World Boxing, передает BAQ.KZ. Алуа Балкибекова (до 51 кг) в финале победила турчанку Бусиназ Чакироглу со счетом 5:0 и завоевала свой второй за год титул чемпионки мира. Ранее в 2025-м она выиграла первенство по версии IBA, а теперь подтвердила лидерство на официальном турнире World Boxing.

Такое же достижение оформилa и Аида Абикеева (до 65 кг), которая в решающем бою оказалась сильнее узбечки Навбахор Хамидовой. Для Абикеевой это также второй титул чемпиона мира в 2025 году. Впервые чемпионом мира стал Торехан Сабырхан (до 70 кг). В напряженном финале он раздельным решением судей одолел японца Сэвона Окадзаву.

Ранее золото чемпионата мира для Казахстана также завоевали Махмуд Сабырхан и Санжар Ташкенбай, серебро — Назым Кызайбай. С победой национальную сборную поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.