Казахстанские боксеры выиграли ещё три золота на чемпионате мира в Ливерпуле
Президент Казахстана поздравил сборную с победой.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанские спортсмены ярко выступили на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле, который проводила признанная МОК международная федерация World Boxing, передает BAQ.KZ. Алуа Балкибекова (до 51 кг) в финале победила турчанку Бусиназ Чакироглу со счетом 5:0 и завоевала свой второй за год титул чемпионки мира. Ранее в 2025-м она выиграла первенство по версии IBA, а теперь подтвердила лидерство на официальном турнире World Boxing.
Такое же достижение оформилa и Аида Абикеева (до 65 кг), которая в решающем бою оказалась сильнее узбечки Навбахор Хамидовой. Для Абикеевой это также второй титул чемпиона мира в 2025 году. Впервые чемпионом мира стал Торехан Сабырхан (до 70 кг). В напряженном финале он раздельным решением судей одолел японца Сэвона Окадзаву.
Ранее золото чемпионата мира для Казахстана также завоевали Махмуд Сабырхан и Санжар Ташкенбай, серебро — Назым Кызайбай. С победой национальную сборную поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата мира по боксу
- Албания удивила мир цифровым министром. А готов ли Казахстан?
- Трамп пообещал "заняться Соросом": новый виток противостояния
- Теннисистка Мария Шарапова продала дом за 25 млн долларов баскетболисту