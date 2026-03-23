Казахстанские боксёры пополнили копилку пятью медалями на турнире в Черногории
Турнир собрал сильнейших боксёров из более чем 18 стран мира.
Сегодня 2026, 07:27
Фото: КФБ
Казахстанская сборная по боксу продолжает уверенно заявлять о себе на международной арене и завоевали пять медалей, передает BAQ.kz со ссылуой на КФБ.
Салауат Тлекбай стал чемпионом турнира и взял золото в категории свыше 90 кг, показав мощную технику и характер.
Томирис Мырзакул уверенно прошёл до финала в весе 54 кг и завоевал серебро.
Бронзовые медали у Гульназ Борыбаевой (48 кг), Анастасии Баязитовой (70 кг) и Жибек Жараскызы (80 кг).
Напомним, с 15 по 21 марта в Черногории прошёл престижный международный турнир, собравший сильнейших боксёров из более чем 18 стран мира.