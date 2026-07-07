Казахстанские борцы завоевали 18 медалей на молодежном чемпионате Азии
Континентальное первенство среди спортсменов до 20 лет прошло в Таиланде.
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В Паттайе (Таиланд) завершился чемпионат Азии по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет. По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала 18 медалей различного достоинства.
В соревнованиях по вольной борьбе золотые награды выиграли Бекасыл Асамбек (до 61 кг) и Нурдаулет Сейилбеков (до 74 кг). Серебряными призерами стали Сункар Сейдахмет (до 70 кг), Бейбарыс Ергали (до 92 кг) и Самир Дурсунов (до 97 кг). Бронзовые медали завоевали Айбек Калиахмет (до 79 кг) и Асхаб Хаджиев (до 86 кг).
В женской борьбе серебряные медали в активе Жаныл Бекен (до 65 кг) и Улданы Тилеухан (до 68 кг). Бронзовыми призерами стали Динара Дауылкызы (до 53 кг), Анна Стратан (до 57 кг) и Айжан Муратбай (до 59 кг).
В турнире по греко-римской борьбе серебряные награды завоевали Бакдаулет Турсынбек (до 77 кг), Еркебулан Анапия (до 82 кг) и Алихан Тагаев (до 87 кг). Бронзовые медали выиграли Амирмухаммед Кабулов (до 55 кг), Алпамыс Болатулы (до 60 кг) и Максим Украинцев (до 97 кг).
По итогам чемпионата Азии молодежная сборная Казахстана пополнила свою копилку двумя золотыми, семью серебряными и девятью бронзовыми наградами.
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