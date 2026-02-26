  • Главная
Казахстанские борцы завоевали «бронзу» рейтингового турнира в Тиране

Фото: НОК РК

Команда Казахстана по вольной борьбе отметилась бронзовой медалью на рейтинговом турнире в Тиране (Албания), передает BAQ.KZ.

По информации Национального олимпийского комитета Казахстана, на третью ступень пьедестала в весовой категории до 86 килограммов поднялся Болат Сакаев.

Вольник дошел до полуфинала, где уступил Георгиосу Куюмцидису (Греция).

В схватке за третье место Болат Сакаев оказался сильнее Алпа Арслана Бегенджова (Туркменистан).

