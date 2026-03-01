В Тиране (Албания) завершился рейтинговый турнир по видам борьбы. Сборная Казахстана завоевала на нём 11 медалей, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

У женщин победительницами стали Зейнеп Баянова (до 50 кг), Лаура Алмаганбетова (до 55 кг) и Жамиля Бакбергенова (до 72 кг). Бронзовые медали выиграли Нилуфар Раимова (до 57 кг) и Гульмарал Еркебаева (до 76 кг).

У борцов греко-римского стиля («классиков») чемпионом стал Мейиржан Шермаханбет (до 67 кг). Бронзовыми призёрами стали Марлан Мукашев (до 55 кг) и Ернур Фидахметов (до 63 кг).

В вольной борьбе Болат Сакаев (до 86 кг), Азамат Даулетбеков (до 92 кг) и Ризабек Айтмухан (до 97 кг) заняли третье место.