Казахстанские борцы завоевали четыре золота на турнире в Албании
Сегодня 2026, 02:07
28Фото: НОК РК
В Тиране (Албания) завершился рейтинговый турнир по видам борьбы. Сборная Казахстана завоевала на нём 11 медалей, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
У женщин победительницами стали Зейнеп Баянова (до 50 кг), Лаура Алмаганбетова (до 55 кг) и Жамиля Бакбергенова (до 72 кг). Бронзовые медали выиграли Нилуфар Раимова (до 57 кг) и Гульмарал Еркебаева (до 76 кг).
У борцов греко-римского стиля («классиков») чемпионом стал Мейиржан Шермаханбет (до 67 кг). Бронзовыми призёрами стали Марлан Мукашев (до 55 кг) и Ернур Фидахметов (до 63 кг).
В вольной борьбе Болат Сакаев (до 86 кг), Азамат Даулетбеков (до 92 кг) и Ризабек Айтмухан (до 97 кг) заняли третье место.
