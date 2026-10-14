Казахстанские борцы завоевали два золота на чемпионате мира U23

Сборная Казахстана завоевала две золотые медали на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе (США). Победителями мирового первенства стали Юсуф Ашрапов и Айбек Айтбеков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

В весовой категории до 72 кг Юсуф Ашрапов в финале встретился с представителем Армении Гаспаром Тертеряном. В напряжённой схватке казахстанский спортсмен одержал победу со счётом 4:3 и стал чемпионом мира U23.

Ещё одну золотую медаль в весовой категории до 60 кг завоевал Айбек Айтбеков. В полуфинале он одолел украинского борца Евгена Поковбу со счётом 5:4, а в финале уверенно победил представителя Азербайджана Эльмира Алиева — 13:4.

У сборной Казахстана также есть возможность пополнить медальную копилку турнира.

В весовой категории до 87 кг Темирлан Турдахын вышел в финал, победив российского борца со счётом 2:1. В решающей схватке за золото его соперником станет представитель Ирана Ясин Али Язди.

В категории до 130 кг Джохар Узаров после поражения в полуфинале продолжит борьбу за бронзовую медаль.