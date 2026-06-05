Казахстанские борцы завоевали еще три медали на турнире в Монголии
Сборная Казахстана по борьбе пополнила свою медальную копилку на рейтинговом турнире в Улан-Баторе.
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В очередной соревновательный день отечественные спортсмены завоевали три бронзовые награды.
В соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 килограммов Еркебулан Ардаков успешно выступил в поединке за третье место. Казахстанский борец одержал победу над представителем Южной Кореи Хенуном Чхве и стал бронзовым призером турнира.
Еще одну медаль в греко-римской борьбе стране принес Олжас Сырлыбай, выступающий в весе до 130 килограммов. В схватке за бронзу он уверенно победил индийского спортсмена Джогиндера Ратхи.
Успешно выступили и представительницы женской сборной. В весовой категории до 57 килограммов Нилуфар Раимова поднялась на третью ступень пьедестала, одолев в решающем поединке спортсменку из Сингапура Даниэль Сью Чинг Лим.
Вместе с тем неудачно сложились выступления для Марал Танирбергеновой, которая не смогла добиться победы в своей встрече. Жамиля Бакбергенова также осталась без медали — по информации Федерации борьбы Казахстана, спортсменка снялась с турнира из-за травмы.
Напомним, днем ранее первую награду для Казахстана на соревнованиях завоевал Нурасыл Аманалы. Представитель греко-римской борьбы в весовой категории до 97 килограммов стал серебряным призером турнира.
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