Казахстанские борцы завоевали еще три медали на турнире в Монголии

В очередной соревновательный день отечественные спортсмены завоевали три бронзовые награды.

В соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 килограммов Еркебулан Ардаков успешно выступил в поединке за третье место. Казахстанский борец одержал победу над представителем Южной Кореи Хенуном Чхве и стал бронзовым призером турнира.

Еще одну медаль в греко-римской борьбе стране принес Олжас Сырлыбай, выступающий в весе до 130 килограммов. В схватке за бронзу он уверенно победил индийского спортсмена Джогиндера Ратхи.

Успешно выступили и представительницы женской сборной. В весовой категории до 57 килограммов Нилуфар Раимова поднялась на третью ступень пьедестала, одолев в решающем поединке спортсменку из Сингапура Даниэль Сью Чинг Лим.

Вместе с тем неудачно сложились выступления для Марал Танирбергеновой, которая не смогла добиться победы в своей встрече. Жамиля Бакбергенова также осталась без медали — по информации Федерации борьбы Казахстана, спортсменка снялась с турнира из-за травмы.

Напомним, днем ранее первую награду для Казахстана на соревнованиях завоевал Нурасыл Аманалы. Представитель греко-римской борьбы в весовой категории до 97 килограммов стал серебряным призером турнира.