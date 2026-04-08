Казахстанские спортсмены успешно выступили на чемпионате Азии по греко-римской борьбе, который проходит в Бишкеке, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Золотую медаль в весовой категории до 72 килограммов завоевал Алматбек Аманбек. В финальной схватке он одержал досрочную победу над представителем Ирана Мохаммадом Джавадом Резаи, завершив поединок туше.

Еще две награды в копилку сборной Казахстана принесли Ибрагим Магомадов и Ислам Евлоев. Магомадов стал бронзовым призером в категории до 82 килограммов, победив китайского борца Лю Жуя со счетом 5:3.

Ислам Евлоев завоевал бронзу в весовой категории до 97 килограммов. В поединке за третье место он досрочно победил спортсмена из Южной Кореи Минхо Ли, проведя серию результативных приемов в начале встречи.

