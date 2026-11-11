Казахстанские дальнобойщики смогут ездить за границу с электронными накладными
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Международные грузоперевозки в Казахстане постепенно избавят от бумажной волокиты. Водители смогут оформлять документы на груз в электронном виде, а отправители и получатели получат возможность следить за его доставкой. Новую систему уже начали испытывать на маршруте между Казахстаном и Россией.
В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев поручил полностью цифровизировать транспортную отрасль, включая международные маршруты.
«В эпоху искусственного интеллекта управлять глобальными транзитными потоками с помощью бумажных накладных – это абсурд», подчеркнул Глава государства.
Курултай принял в двух чтениях закон о ратификации Дополнительного протокола к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов, касающегося электронной накладной.
Как сообщил исполняющий обязанности министра транспорта Максат Қалиақпаров, новый порядок позволит сократить расходы транспортных компаний и ускорить оформление документов.
«Сейчас в соответствии с конвенцией документы оформляются в бумажном виде. После принятия Дополнительного протокола их можно будет оформлять в электронном формате через действующие информационные системы министерства», пояснил он.
По словам представителя Минтранса, электронные накладные позволят быстрее обмениваться информацией между перевозчиками, отправителями и получателями грузов, а контроль за доставкой станет удобнее.
Казахстан уже испытал электронные накладные
Переход к новому формату начался еще до принятия закона.
15 октября 2026 года Казахстан и Россия запустили первую пилотную международную автомобильную перевозку с электронной накладной по маршруту Астана – Москва.
Проект реализуется в рамках Евразийского экономического союза. Его задача заключается в проверке работы цифровых документов при пересечении границ.
«В рамках Евразийского экономического союза Казахстан уже приступил к реализации этого проекта. 15 октября была запущена первая пилотная перевозка с электронной накладной по направлению Казахстан – Россия», сообщил Қалиақпаров.
Он подчеркнул, что переход на электронные документы соответствует задачам, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании, в том числе по цифровизации международных транспортных маршрутов.
Сколько стран уже отказались от бумаги
Во время обсуждения депутат Курултая Кендебай Адамбек поинтересовался, сколько государств и транспортных компаний перешли на электронные грузовые накладные.
«На сегодняшний день к конвенции присоединились 58 государств, из которых 42 ратифицировали Дополнительный протокол», ответил Максат Қалиақпаров.
По его словам, электронные накладные уже получили распространение в европейских странах. Казахстан пока находится на этапе внедрения собственной системы.
При этом полный отказ от бумажных документов не предусматривается.
«На сегодняшний день перевозки можно будет осуществлять в двух форматах, бумажном и электронном. Мы будем стимулировать перевозчиков переходить на новую систему», пояснил представитель министерства.
После запуска системы власти намерены отслеживать, сколько транспортных компаний перейдут на электронный документооборот.
А если электронную накладную подделают?
Вопрос безопасности цифровых документов поднял депутат Бегалы Ералиев.
Он обратил внимание, что международные транспортные накладные содержат сведения о грузе, его стоимости, перевозчике и получателе. Поэтому необходимо исключить возможность подделки документов и несанкционированного изменения информации.
«Насколько надежно защищены электронные транспортные документы и какие механизмы будут подтверждать их подлинность и целостность?» спросил депутат.
Максат Қалиақпаров сообщил, что система пока работает в пилотном режиме и проходит подготовку к полноценному запуску.
«Сейчас совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития мы проводим техническую проверку. Существуют определенные требования и стандарты безопасности. Мы приведем систему в соответствие со всеми этими стандартами», пояснил он.
По словам представителя Минтранса, обмен электронными накладными будет осуществляться через защищенные каналы связи, а подлинность документов подтверждаться цифровой подписью.
Перед полноценным запуском систему проверят совместно с уполномоченными государственными органами.
Что изменится для бизнеса
Главное преимущество электронных накладных заключается в сокращении времени на оформление и проверку документов.
Транспортным компаниям потребуется меньше бумажных бланков, снизятся расходы на их печать, обработку и хранение. Отправители и получатели смогут оперативнее получать сведения о перевозке.
В Министерстве транспорта рассчитывают, что новый формат сделает международные автомобильные перевозки удобнее и повысит привлекательность транспортных маршрутов через Казахстан.
При этом электронные накладные будут внедряться постепенно, по мере готовности информационных систем и самих перевозчиков.
Как сообщил Максат Қалиақпаров, ратификация Дополнительного протокола не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.
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