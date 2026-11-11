Казахстанские дальнобойщики смогут ездить за границу с электронными накладными

Международные грузоперевозки в Казахстане постепенно избавят от бумажной волокиты. Водители смогут оформлять документы на груз в электронном виде, а отправители и получатели получат возможность следить за его доставкой. Новую систему уже начали испытывать на маршруте между Казахстаном и Россией.

В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев поручил полностью цифровизировать транспортную отрасль, включая международные маршруты.

«В эпоху искусственного интеллекта управлять глобальными транзитными потоками с помощью бумажных накладных – это абсурд», подчеркнул Глава государства.

Курултай принял в двух чтениях закон о ратификации Дополнительного протокола к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов, касающегося электронной накладной.

Как сообщил исполняющий обязанности министра транспорта Максат Қалиақпаров, новый порядок позволит сократить расходы транспортных компаний и ускорить оформление документов.

«Сейчас в соответствии с конвенцией документы оформляются в бумажном виде. После принятия Дополнительного протокола их можно будет оформлять в электронном формате через действующие информационные системы министерства», пояснил он.

По словам представителя Минтранса, электронные накладные позволят быстрее обмениваться информацией между перевозчиками, отправителями и получателями грузов, а контроль за доставкой станет удобнее.

Казахстан уже испытал электронные накладные

Переход к новому формату начался еще до принятия закона.

15 октября 2026 года Казахстан и Россия запустили первую пилотную международную автомобильную перевозку с электронной накладной по маршруту Астана – Москва.

Проект реализуется в рамках Евразийского экономического союза. Его задача заключается в проверке работы цифровых документов при пересечении границ.

«В рамках Евразийского экономического союза Казахстан уже приступил к реализации этого проекта. 15 октября была запущена первая пилотная перевозка с электронной накладной по направлению Казахстан – Россия», сообщил Қалиақпаров.

Он подчеркнул, что переход на электронные документы соответствует задачам, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании, в том числе по цифровизации международных транспортных маршрутов.

Сколько стран уже отказались от бумаги

Во время обсуждения депутат Курултая Кендебай Адамбек поинтересовался, сколько государств и транспортных компаний перешли на электронные грузовые накладные.

«На сегодняшний день к конвенции присоединились 58 государств, из которых 42 ратифицировали Дополнительный протокол», ответил Максат Қалиақпаров.

По его словам, электронные накладные уже получили распространение в европейских странах. Казахстан пока находится на этапе внедрения собственной системы.

При этом полный отказ от бумажных документов не предусматривается.

«На сегодняшний день перевозки можно будет осуществлять в двух форматах, бумажном и электронном. Мы будем стимулировать перевозчиков переходить на новую систему», пояснил представитель министерства.

После запуска системы власти намерены отслеживать, сколько транспортных компаний перейдут на электронный документооборот.

А если электронную накладную подделают?

Вопрос безопасности цифровых документов поднял депутат Бегалы Ералиев.

Он обратил внимание, что международные транспортные накладные содержат сведения о грузе, его стоимости, перевозчике и получателе. Поэтому необходимо исключить возможность подделки документов и несанкционированного изменения информации.

«Насколько надежно защищены электронные транспортные документы и какие механизмы будут подтверждать их подлинность и целостность?» спросил депутат.

Максат Қалиақпаров сообщил, что система пока работает в пилотном режиме и проходит подготовку к полноценному запуску.

«Сейчас совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития мы проводим техническую проверку. Существуют определенные требования и стандарты безопасности. Мы приведем систему в соответствие со всеми этими стандартами», пояснил он.

По словам представителя Минтранса, обмен электронными накладными будет осуществляться через защищенные каналы связи, а подлинность документов подтверждаться цифровой подписью.

Перед полноценным запуском систему проверят совместно с уполномоченными государственными органами.

Что изменится для бизнеса

Главное преимущество электронных накладных заключается в сокращении времени на оформление и проверку документов.

Транспортным компаниям потребуется меньше бумажных бланков, снизятся расходы на их печать, обработку и хранение. Отправители и получатели смогут оперативнее получать сведения о перевозке.

В Министерстве транспорта рассчитывают, что новый формат сделает международные автомобильные перевозки удобнее и повысит привлекательность транспортных маршрутов через Казахстан.

При этом электронные накладные будут внедряться постепенно, по мере готовности информационных систем и самих перевозчиков.

Как сообщил Максат Қалиақпаров, ратификация Дополнительного протокола не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.